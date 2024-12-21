16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За тольяттинскую "Ладу" будет выступать канадец Энтони Камара Матч ХК "Лада" с "Витязем" перенесли на январь Защитника "Лады" командировали в ЦСК ВВС "Ладья" обыграла "Толпар" - 5:2 Вратарь ХК "Лада" Владислав Подъяпольский будет выступать за "Динамо"

Хоккей Спорт

За тольяттинскую "Ладу" будет выступать канадец Энтони Камара

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт с канадским нападающим Энтони Камарой до конца сезона 2024/2025.

31-летний Камара является уроженцем Торонто, профессиональную карьеру начал в 2009 г. в "Сагино Спирит" из лиги Онтарио (OHL), перебравшись в дальнейшем в "Барри Кольтс". В 2010 г. форвард был выбран "Бостон Брюинз" в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 81, хотя в систему клуба приехал только перед сезоном 2013/2014 и на два с половиной года оказался в фарм-клубе из АХЛ — "Провиденс Брюинз". В дальнейшем Энтони выступал в АХЛ за "Шарлотт Чекерс" и "Сент-Джонс АйсКапс", а также за "Каламазу Уингз" (Хоккейная лига Восточного побережья).

В 2017 г. Камара отправился в Европу, где играл в Дании, Австрии, Германии, Швеции и Чехии, а в нынешнем сезоне выходил на лед в составе "Нитры" из чемпионата Словакии — за эту команду нападающий набрал 13 (5+8) очков в 16 играх.

Кроме того, он имеет опыт игры в КХЛ за "Нефтехимик" и "Барыс" — в общей сложности за оба коллектива он провел 128 матчей в сезонах 2022/2023 и 2023/2024, заработав 60 (28+32) баллов за результативность.

К тольяттинской команде канадец присоединится в середине января, когда завершится оформление всех документов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5