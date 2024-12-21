За тольяттинскую "Ладу" будет выступать канадец Энтони Камара

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт с канадским нападающим Энтони Камарой до конца сезона 2024/2025.

31-летний Камара является уроженцем Торонто, профессиональную карьеру начал в 2009 г. в "Сагино Спирит" из лиги Онтарио (OHL), перебравшись в дальнейшем в "Барри Кольтс". В 2010 г. форвард был выбран "Бостон Брюинз" в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 81, хотя в систему клуба приехал только перед сезоном 2013/2014 и на два с половиной года оказался в фарм-клубе из АХЛ — "Провиденс Брюинз". В дальнейшем Энтони выступал в АХЛ за "Шарлотт Чекерс" и "Сент-Джонс АйсКапс", а также за "Каламазу Уингз" (Хоккейная лига Восточного побережья).

В 2017 г. Камара отправился в Европу, где играл в Дании, Австрии, Германии, Швеции и Чехии, а в нынешнем сезоне выходил на лед в составе "Нитры" из чемпионата Словакии — за эту команду нападающий набрал 13 (5+8) очков в 16 играх.

Кроме того, он имеет опыт игры в КХЛ за "Нефтехимик" и "Барыс" — в общей сложности за оба коллектива он провел 128 матчей в сезонах 2022/2023 и 2023/2024, заработав 60 (28+32) баллов за результативность.

К тольяттинской команде канадец присоединится в середине января, когда завершится оформление всех документов.