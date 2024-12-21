"Лада" обыграла "Авангард" — 4:3

В субботу, 21 декабря, в Тольятти хоккеисты "Лады" встретились с "Авангардом" из Омска.
В первой трети ни у одной из команд не было преимущества. За 48 секунд до перерыва тольяттинцы открыли счет. Однако уже в начале второго периода "Авангард" быстро изменил ситуацию в свою пользу и трижды забили за четыре минуты. Волжане же во втором периоде так и не смогли отправить шайбу в ворота противника.
На старте третьего периода инициатива опять перешла к "Ладе". С интервалом в 11 секунд тольяттинцы поразили ворота "Авангарда" — 3:3. После этого хозяева поля продолжили атаковать и на 56 минуте вышли вперед — 4:3. Оставшееся время тольяттинцы отработали в защите и сохранили победный счет.
Теперь 24 декабря "Лада" встретится с "Сочи".
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