В центре Самары сгорели два дома на ул. Буянова

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В воскресенье, 22 декабря, в 1:46 начался пожар на ул. Буянова, 136 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области