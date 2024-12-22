В Тольятти горела летняя веранда кафе

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В субботу, 21 декабря, в 17:42, загорелось кафе на ул. Комсомольской, 60а в Тольятти. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.