В Тольятти горела летняя веранда кафе

В субботу, 21 декабря, в 17:42, загорелось кафе на ул. Комсомольской, 60а в Тольятти. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.
Горела летняя веранда на площади 50 кв. м. Пострадавших нет. На тушение направили 35 человек и 18 единиц техники. Возгорание локализовали в 18:01.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !