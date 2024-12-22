Спецтехника и жилье: "Авито" помогает устранять последствия разлива мазута в Черном море

"Авито" предоставила 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать от мазута береговую линию на Черноморском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Техника предоставлена и оплачена бизнес-направлением "Авито Спецтехника". Она начала работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также "Авито" обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением "Авито Путешествия" через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения "Экосистема", которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи "Авито". В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.