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Экономика и бизнес

Спецтехника и жилье: "Авито" помогает устранять последствия разлива мазута в Черном море

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Авито" предоставила 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать от мазута береговую линию на Черноморском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Техника предоставлена и оплачена бизнес-направлением "Авито Спецтехника". Она начала работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также "Авито" обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением "Авито Путешествия" через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения "Экосистема", которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи "Авито". В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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