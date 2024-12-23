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Экономика и бизнес

"Промсинтез" планирует запустить производство анилина

ЧАПАЕВСК. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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AO "Промсинтез" проводит переговоры с проектными организациями и контрагентами по реализации проекта производства анилина, сообщили на предприятии.

Выпуск анилина общей производительностью 50 тыс. т/год планируется открыть на базе существующих мощностей.

"Реализация проекта позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции, создать дополнительное количество рабочих мест, решить вопрос об импортозамещении химических веществ во многих отраслях промышленности, так как анилин используется при изготовлении топливных присадок, полиуретанов, синтетических красителей, герметика, резиновых изделий, противомикробных средств и бытовой химии", - прокомментировали на "Промсинтезе".

"Промсинтез" является одним из двух заводов на территории РФ, которые производят тротил и пентоэритритгетронитрат (ТЭН) - основное сырье для промышленных взрывчатых веществ. Предприятие выпускает около 50 видов промышленных взрывчатых веществ, в том числе тротилосодержащие, эмульсионные, а также капсюлечувствительные и сейсмические заряды.

По информации ИАС Seldon.Basis, уставный капитал компании составляет 145,16 млн рублей. Выручка по итогам 2023 г. - 4,05 млрд руб., чистая прибыль - 740,53 млн рублей.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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