Ландыши в декабре: "Ростелеком" показал в Самаре сериал про нежную любовь

"Ростелеком" представил в Самаре первые эпизоды музыкальной романтической истории "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+). Участниками закрытого допремьерного показа стали около ста журналистов, блогеров, начинающих репортеров и партнеров компании.
Светлана Брыкина, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом:
"Новый сезон онлайн-кинотеатра Wink начался в Самаре, как в сказке "Двенадцать месяцев". Мы решили подарить зрителям ландыши в декабре. Прямо с экрана в зрительный зал шагнули главные герои фильма Ника Здорик и Сергей Городничий. Гости допремьерного показа получили не только автографы и фото с любимыми актерами, но и промокоды на просмотр остальных серий киноромана".
Сериал рассказывает о случайной встрече наследницы миллиардера Кати Орловой и молодого офицера Алексея Данилина. События разворачиваются стремительно — Катя и Леша решают создать семью. Молодоженов ждут нелегкие времена: девушка выросла в Лондоне, а ее муж живет в военном городке, где горничных видели только по телевизору. Героям предстоит найти общий язык, обмануть охотников за наследством и уйти от преследований бандитов.
Ника Здорик, актриса, исполнительница роли Кати:
"Это история о понятных всем традиционных ценностях. В ней всё как жизни: много юмора, драйва, риска и любви между совершенно разными героями. Я очень рада представить картину в городе, в котором часто бывала в детстве, где живут родные мне люди. Здесь атмосфера, близкая к той, что представлена в фильме, — искренняя, открытая, добрая".
Сергей Городничий, актер, исполнитель роли Алексея:
"Сегодня я, как и все в этом зале, впервые увидел сериал на экране. Было очень интересно, как воспримут его зрители. Я незаметно сел на задний ряд и наблюдал за реакцией. Люди смеялись, испуганно ахали и местами даже аплодировали. Значит, у нас всё получилось".
Юлия Гуляева, зритель:
"Ростелеком" подарил нам очень яркий и по-семейному теплый вечер. Возможность увидеть артистов в реальной жизни и обсудить с ними фильм дорогого стоит. История зацепила — во все времена важно то, что делает нас людьми. Обязательно буду смотреть продолжение".
Производством сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" занималась "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии". Проект поддержал Институт развития интернета. Композитором проекта и автором песен стал лидер группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Цифровая премьера восьмисерийного фильма состоится 1 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. Ежедневно на платформе будут выходить два новых эпизода.
Смотреть сериалы и фильмы, слушать музыку и читать электронные книги в онлайн-кинотеатре Wink клиенты компании могут в течение 30 дней тестового периода бесплатно с подпиской "Всё в одном".
Получить подробную информацию можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.