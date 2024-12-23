Ландыши в декабре: "Ростелеком" показал в Самаре сериал про нежную любовь

"Ростелеком" представил в Самаре первые эпизоды музыкальной романтической истории "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+). Участниками закрытого допремьерного показа стали около ста журналистов, блогеров, начинающих репортеров и партнеров компании.

Светлана Брыкина, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом:

"Новый сезон онлайн-кинотеатра Wink начался в Самаре, как в сказке "Двенадцать месяцев". Мы решили подарить зрителям ландыши в декабре. Прямо с экрана в зрительный зал шагнули главные герои фильма Ника Здорик и Сергей Городничий. Гости допремьерного показа получили не только автографы и фото с любимыми актерами, но и промокоды на просмотр остальных серий киноромана".

Сериал рассказывает о случайной встрече наследницы миллиардера Кати Орловой и молодого офицера Алексея Данилина. События разворачиваются стремительно — Катя и Леша решают создать семью. Молодоженов ждут нелегкие времена: девушка выросла в Лондоне, а ее муж живет в военном городке, где горничных видели только по телевизору. Героям предстоит найти общий язык, обмануть охотников за наследством и уйти от преследований бандитов.

Ника Здорик, актриса, исполнительница роли Кати:

"Это история о понятных всем традиционных ценностях. В ней всё как жизни: много юмора, драйва, риска и любви между совершенно разными героями. Я очень рада представить картину в городе, в котором часто бывала в детстве, где живут родные мне люди. Здесь атмосфера, близкая к той, что представлена в фильме, — искренняя, открытая, добрая".

Сергей Городничий, актер, исполнитель роли Алексея:

"Сегодня я, как и все в этом зале, впервые увидел сериал на экране. Было очень интересно, как воспримут его зрители. Я незаметно сел на задний ряд и наблюдал за реакцией. Люди смеялись, испуганно ахали и местами даже аплодировали. Значит, у нас всё получилось".

Юлия Гуляева, зритель:

"Ростелеком" подарил нам очень яркий и по-семейному теплый вечер. Возможность увидеть артистов в реальной жизни и обсудить с ними фильм дорогого стоит. История зацепила — во все времена важно то, что делает нас людьми. Обязательно буду смотреть продолжение".

Производством сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" занималась "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии". Проект поддержал Институт развития интернета. Композитором проекта и автором песен стал лидер группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Цифровая премьера восьмисерийного фильма состоится 1 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. Ежедневно на платформе будут выходить два новых эпизода.

Смотреть сериалы и фильмы, слушать музыку и читать электронные книги в онлайн-кинотеатре Wink клиенты компании могут в течение 30 дней тестового периода бесплатно с подпиской "Всё в одном".

Получить подробную информацию можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.