Названы главные статьи расходов работающих самарцев

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, что главными тратами среди занятых самарцев являются расходы на оплату питания в офисе (33%), транспорт (30%), а также оплату услуг связи (28%). Чаще всего при выборе места работы респонденты реагируют на имиджевую рекламу вакансий на классифайдах и маркетплейсах — об этом рассказали 44% опрошенных.

Более трети участников опроса (37%) заявили, что ежемесячные расходы, связанные с работой, составляют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также 14% тратят от 5 тыс. 10 тыс. рублей, а 17% расходуют не более 1 тыс. рублей.

В среднем какую сумму в месяц вы тратите на расходы, связанные с работой?

В среднем жители Самары тратят 10 257 рублей в месяц на расходы, связанные с работой. Лидером по этому показателю оказалась Москва, где средние затраты составили 14 852 рубля. Меньше, чем в среднем по стране, тратят в Новосибирске — 8 346 рубль. В топ-3 сфер, работая в которых россияне тратят больше всего, оказался автомобильный бизнес со средней суммой затрат, 28 445 рублей. На втором месте оказалась индустрия гостиничного бизнеса и туризма — средние расходы россиян, связанные с работой, составляют здесь в среднем 22 546 рублей. Третье место заняла сфера финансов, где средние расходы респондентов составляют 20 366 рублей в месяц.

Основными статьями расходов для работающих жителей Самары стали оплата питания в офисе (33%), транспорт (30%), услуги связи (28%) и подарки коллегам на праздники (25%).

Только 43% участников опроса заявили, что работодатель никак не компенсирует рабочие затраты. У 57% респондентов в условия работы входит покрытие различных расходов, связанных с работой. При этом в топ-3 расходов, которые покрывает работодатель, вошли: покупка рабочей одежды или формы (15%), расходы на связь (12%), покупка канцелярии или других материалов для работы (10%).

В основном респонденты переходят на объявления с вакансиями из имиджевой рекламы работодателей на маркетплейсах и классифайдах (44%), а более трети опрошенных — из рекламы в поисковых сервисах (37%) и 22% — из рекламы в социальных сетях.

В каких каналах вы реагируете на рекламу вакансий?

Большинство респондентов (75%) отметили, что указание заработной платы является наиболее важным критерием в рекламе вакансий. Также 60% опрошенных ценят, когда работодатель указывает в рекламе свое расположение. Еще для 50% отмечают важность указания формата работы — офисный, гибридный или дистанционный — сразу в рекламе.

"Эксперты отмечают повышенную потребность российского рынка труда в квалифицированных кадрах. В таких условиях все больше работодателей используют медийную рекламу для роста узнаваемости и лояльности соискателей. С ее помощью можно охватить многомиллионную аудиторию и не только повысить знание бренда среди пользователей, но и построить благоприятный имидж работодателя" — поделился Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Какие критерии в рекламе потенциального работодателя важны самарцам?