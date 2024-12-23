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Общество

Подведены итоги первого конкурса общественных проектов на 2025 год

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определены победители по итогам первого конкурса общественных проектов по государственной программе Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области". Реализация проектов запланирована в 2025 году.

Перечень победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Правительства Самарской области.

Напомним, заявки для участия в конкурсе принимались в период с 1 сентября по 31 октября 2024 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 104 общественных проекта. Для участия в конкурсных процедурах были допущены 84 проекта.

По решению комиссии 20 декабря победителями конкурса признана 51 социально-значимая инициатива населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 51 проекту составила 63,75 млн руб.

Проекты, признанные победителями конкурсного отбора, будут реализованы в 2025 г. уже в рамках государственной программы Самарской области "Народный бюджет Самарской области". В настоящее время осуществляется корректировка методики конкурсного отбора общественных проектов.

Государственная программа направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Жители Самарской области могут принять участие в программе и выдвинуть свою инициативу по 14 направлениям:
— организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;
— дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
— сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
— освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
— создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
— обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
— создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;
— создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
— участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;
— сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
— содержание мест захоронения;
— организация мероприятий по охране окружающей среды;
— организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Основным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Прием заявок на участие во втором конкурсе общественных проектов по государственной программе на 2025 г. начнется с 9 января в соответствии с графиком, утвержденным Приказом департамента внутренней политики Самарской области.

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