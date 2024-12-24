В Перинатальном центре больницы им. Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни

В 2024 г. в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина врачи помогли появиться на свет трем тройням и 149 двойням. Всего в центре родилось 5310 малышей, среди которых 2697 мальчиков и 2613 девочек.

В семье Букиных родились три девочки — Варя, Александра и Алиса. Дети появились на свет немного раньше срока, их вес при рождении составлял 1510, 1720 и 900 граммов. Малыши около двух месяцев были под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, где оказывают помощь детям, родившимся менее 2 кг.

Во второй семье на свет появились два сына — Тимофей и Матвей, отцом которых является ветеран СВО. Мальчики родились на 36 неделе с одинаковым весом — 2530 граммов. Помимо сыновей, в их семье есть старшая дочь.

"Мы выражаем огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу, и что помогли нам стать родителями замечательных детей", — отметили родители.

Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.

"Женщины с многоплодной беременностью относятся к высокой группе риска. Именно поэтому они получают помощь в нашем специализированном перинатальном центре, где работает мультидисциплинарная команда специалистов и есть необходимое оборудование. Каждый случай уникален. Для нас важно, чтобы каждая семья осталась довольна нашей помощью и могла как можно скорее забрать домой своего ребенка", — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Елена Тюрина.

2024 г. — был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Решением губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области следующий год будет Годом многодетной семьи.

В 2024 г. в регионе в рамках национального проекта "Демография" меры финансовой поддержки получили больше 140 тысяч семей с детьми, а всеми мерами государственной помощи было охвачено более 1 млн человек или каждый третий житель региона.

В этом году при поддержке губернатора в области введены новые меры поддержки, в том числе — единовременная выплата при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, принято решение расширить статус многодетной семьи: теперь к этой категории в нашем регионе относятся и семьи, где старший ребенок в возрасте до 23 лет участвует в специальной военной операции.