В Перинатальном центре больницы им. Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни

В 2024 г. в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина врачи помогли появиться на свет трем тройням и 149 двойням. Всего в центре родилось 5310 малышей, среди которых 2697 мальчиков и 2613 девочек.
В семье Букиных родились три девочки — Варя, Александра и Алиса. Дети появились на свет немного раньше срока, их вес при рождении составлял 1510, 1720 и 900 граммов. Малыши около двух месяцев были под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, где оказывают помощь детям, родившимся менее 2 кг.
Во второй семье на свет появились два сына — Тимофей и Матвей, отцом которых является ветеран СВО. Мальчики родились на 36 неделе с одинаковым весом — 2530 граммов. Помимо сыновей, в их семье есть старшая дочь.
"Мы выражаем огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу, и что помогли нам стать родителями замечательных детей", — отметили родители.
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.
"Женщины с многоплодной беременностью относятся к высокой группе риска. Именно поэтому они получают помощь в нашем специализированном перинатальном центре, где работает мультидисциплинарная команда специалистов и есть необходимое оборудование. Каждый случай уникален. Для нас важно, чтобы каждая семья осталась довольна нашей помощью и могла как можно скорее забрать домой своего ребенка", — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Елена Тюрина.
2024 г. — был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Решением губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области следующий год будет Годом многодетной семьи.
В 2024 г. в регионе в рамках национального проекта "Демография" меры финансовой поддержки получили больше 140 тысяч семей с детьми, а всеми мерами государственной помощи было охвачено более 1 млн человек или каждый третий житель региона.
В этом году при поддержке губернатора в области введены новые меры поддержки, в том числе — единовременная выплата при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, принято решение расширить статус многодетной семьи: теперь к этой категории в нашем регионе относятся и семьи, где старший ребенок в возрасте до 23 лет участвует в специальной военной операции.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас