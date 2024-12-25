Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга научно-технологического развития регионов России

Презентация рейтинга научно-технологического развития регионов по итогам 2023 г. состоялась на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В десятке лидеров места распределились следующим образом (с 1 по 10): Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Самарская область.

Ряд регионов в 2023 г. значительно улучшил свои показатели по сравнению с 2022-м. Например, с 20 на 10 место переместилась Самарская область, с 18-го на 11-е - Белгородская область, с 25-го на 13-е - Пермский край, с 45-го на 18-е поднялась Ярославская область.

"Технологическое лидерство - одна из национальных целей развития страны, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Но ее достижение невозможно без активного участия регионов. Формирование национального рейтинга призвано стимулировать администрации субъектов к принятию действенных мер по развитию научно-технической сферы на местах. По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР субъектов-лидеров будут предложены к внедрению и остальным регионам", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Третий год рейтинг научно-технологического развития формирует Минобрнауки России. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, при составлении рейтинга за 2023 г. значительно увеличено количество критериев, позволивших оценить технологическую независимость в каждом конкретном субъекте.

"Рейтинг за 2023 год стал более детальным, он сформирован исходя из анализа 43 показателей (в прошлом году их было 33). Эти критерии сгруппированы в три блока, отражающие включенность региональных органов власти в научно-технологическое развитие субъекта, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей. Результаты национального рейтинга позволят руководству регионов утвердиться в верности выбранного курса, или это станет руководством к самым активным действиям в области научно-технологического развития", - прокомментировал министр.

Ранее вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко отмечал, что "по многим показателям в части развития ИТ-отрасли Самарская область занимает лидирующие позиции. Наша первая задача - поддерживать этот уровень в перспективе и трансформировать Самарскую область в ИТ-бренд".

"Считаю, что это знаковый показатель, характеризующий научно-технологическое развитие региона с точки зрения доступности потенциально возможных услуг и, соответственно, качества разрабатываемых программных продуктов", - отметил врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Павел Гокин.

По его словам, тренды в регионе задают, прежде всего, местные компании-разработчики, которые в том числе при взаимодействии с операторами телекома внедряют продуктовые решения и в бизнес, и в жизнь. Различные платформы и геоинформационные системы, созданные самарскими айтишниками, сегодня используются в 180 странах мира.