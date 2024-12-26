Сенатор РФ, представитель от правительства Самарской области Марина Сидухина приняла участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая проводится ежегодно с 2018 года по инициативе "Движения первых" при поддержке Росмолодежи. Инициатива направлена на помощь детям в возрасте от 3 до 17 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, позволяя им исполнить свои желания или получить подарки на Новый год.

На площадке Совета Федерации Марина Геннадьевна сняла с украшенной новогодней елочки бумажный шарик-открытку с мечтой 11-летней девочки из Самарской области.

В четверг, 26 декабря, сенатор лично побывала в гостях у Ирины и подарила девочке желанный подарок — сноуборд, а также корзинку "с витаминками" — фруктовый набор. Пожелала юной жительнице Самары здоровья, успехов в учебе и спорте.

"Принять участие в акции "Елка желаний" — это невероятная возможность сделать чью-то мечту реальностью, — отметила сенатор. — Каждый сможет стать волшебником и подарить частичку счастья тем, кто в этом действительно нуждается. Вместе мы можем напомнить себе и другим, что забота и доброта имеют огромную силу. Пусть в каждом доме засияет радость и исполнятся самые заветные желания".