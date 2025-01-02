30 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Самаре при пожаре

В среду, 1 января, в 21:47 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Ташкентской, 91, об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На месте вызова горела квартира на пятом этаже на площади 50 кв. м. На борьбу с огнем был направлен 41 человек и 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 22:22.
В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 30 человек, в том числе двое детей.
Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !