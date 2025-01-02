30 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Самаре при пожаре

В среду, 1 января, в 21:47 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Ташкентской, 91, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На месте вызова горела квартира на пятом этаже на площади 50 кв. м. На борьбу с огнем был направлен 41 человек и 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 22:22.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 30 человек, в том числе двое детей.

Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России.