Диана Шнайдер и Мирра Андреева уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Серебряные призеры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене, пишет championat.com.

В четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер со счетом 6:2, 6:3 обыграли дуэт испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса. Встреча пар продлилась 57 минут. В ее рамках Мирра и Диана ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бадосы и Жабер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в парный финал Брисбена Андреева и Шнайдер сразятся с победительницами матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (обе — Япония) — Ирина Хромачева (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).

В одиночном турнире уроженка Жигулевска Шнайдер неожиданно проиграла украинке Калининой во втором круге турнира со счетом 3:6, 6:4, 1:6.