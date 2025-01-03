ХК "Лада" начал год с поражения в Казани

В пятницу, 3 января, ХК "Лада" в Казани встречался с "Ак Барсом".

На протяжении двух периодов команды играли без заброшенных шайб — самым ярким моментом на этом отрезке встречи стала драка между Радэлем Замалтдиновым и Рафаэлем Бикмуллиным.

В середине третьего периода казанцы открыли счет: Александр Трушков парировал бросок Артема Галимова щитком в момент, когда шайба пересекла линию ворот. Эпизод был заигран, однако в первой же паузе арбитры зафиксировали гол.

Довольно быстро "Лада" отыгралась, но хозяева вырвали победу благодаря голам Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова. Последний поразил пустые ворота. Финальный счет - 3:1.