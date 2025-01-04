Денис Михайлин: "Государство делает многое, чтобы поддержать ребят, решившихся встать на защиту нашей страны"

В Самарской области с 1 января до 1 февраля при заключении контракта на военную службу действует повышенная единовременная выплата 4 млн рублей.

Решение поддержать тех, кто встает на защиту родины, принял губернатор Вячеслав Федорищев. За первый год службы военнослужащий может заработать до 7 млн руб., включая региональные выплаты и выплаты от Министерства обороны РФ.

Для участников СВО и членов их семей в регионе действует более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

"Государство делает многое, чтобы поддержать ребят, решившихся встать на защиту нашей страны, и их семьи во время нахождения военнослужащих в зоне боевых действий, а также по возвращении их в мирную жизнь. У нас в Самарской области создаются максимально комфортные условия, разнообразные меры поддержки для участников СВО и их близких. И конечно, большим подспорьем является единовременная выплата при заключении контракта, которая с 1 января этого года составляет 4 миллиона рублей", — отметил ветеран СВО, участник "Школы героев", заместитель председателя организации "Возвращение", советник главы Тольятти по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей Денис Михайлин.

Заключить контракт на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале "Госуслуги". Подробности на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.