Хоккеисты "Лады" в Астане разгромили "Барыс" — 5:0

В воскресенье, 5 января, в Астане ХК "Лада" сыграл с местным "Барысом".

Тольяттинцы сразу забрали инициативу и к пятой минуте забили дважды. В конце периода "Лада" получила большинство и отправила третью шайбу в ворота хозяев поля.

Во втором периоде игроки "Барыса" пытались сравнять счет, но не смогли обойти вратаря волжан. А незадолго до перерыва "Лада" забила еще один гол.

В начале последнего периода тольяттинцы довели разрыв до пяти очков и потом постарались укрепить оборону, чтобы не потерять результат. Итоговый счет — 5:0.

7 января в Челябинске "Лада" встретится с "Трактором".