В Рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

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В ночь на Рождество с 6 на 7 января, будет усилена работа общественного транспорта Самары, сообщает мэрия города. По окончании праздничных богослужений в храмах — в 02:00–02:30 — для горожан организуют подачу дополнительного подвижного состава.