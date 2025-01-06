В Рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

В ночь на Рождество с 6 на 7 января, будет усилена работа общественного транспорта Самары, сообщает мэрия города. По окончании праздничных богослужений в храмах — в 02:00–02:30 — для горожан организуют подачу дополнительного подвижного состава.
Автобусы будут ожидать пассажиров около пяти храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.