Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность главы по кадрам в правительстве региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы запускаем с 9 января процесс трансформации региональной и муниципальной государственной службы. Она должна стать легче, точнее, квалифицированнее. Вобрать в себя лучшие практики кадрового развития, софт и хард скиллз, эмпатии, клиентоцентричности. При этом мы должны повысить престиж и восприятие муниципальной и региональной службы. В этой связи, объявляю конкурс на должность главного по кадрам в правительстве Самарской области", — написал глава региона.

От соискателя требуется не менее 10 лет опыта, значительные результаты в работе и желание менять мир к лучшему. В качестве заявки на конкурс губернатор попросил претендентов написать эссе на свободную тему "что я могу сделать для развития кадрового потенциала региона".