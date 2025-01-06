Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность главы по кадрам в правительстве региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы запускаем с 9 января процесс трансформации региональной и муниципальной государственной службы. Она должна стать легче, точнее, квалифицированнее. Вобрать в себя лучшие практики кадрового развития, софт и хард скиллз, эмпатии, клиентоцентричности. При этом мы должны повысить престиж и восприятие муниципальной и региональной службы. В этой связи, объявляю конкурс на должность главного по кадрам в правительстве Самарской области", — написал глава региона.
От соискателя требуется не менее 10 лет опыта, значительные результаты в работе и желание менять мир к лучшему. В качестве заявки на конкурс губернатор попросил претендентов написать эссе на свободную тему "что я могу сделать для развития кадрового потенциала региона".
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!