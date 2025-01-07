Грядущей ночью Самарскую область накроет сильный снегопад

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающегося снегопада, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ночью 8 января местами в губернии ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров.

Ночью и днем 8 января местами по Самарской области ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами снежные заносы, снежный накат.