Грядущей ночью Самарскую область накроет сильный снегопад

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающегося снегопада, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ночью 8 января местами в губернии ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров.
Ночью и днем 8 января местами по Самарской области ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами снежные заносы, снежный накат.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.