Штормовое предупреждение по региону - ветер, гололедица, дождь и снег

В четверг, 9 января, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение.

Сильный южный, юго-западный ветер до 22 м/с, гололед, днем сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица, снежный накат местами по региону.

"Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Воздержитесь от использования автотранспорта. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны! Телефон: 112", - сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.