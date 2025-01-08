Штормовое предупреждение по региону - ветер, гололедица, дождь и снег

В четверг, 9 января, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение.
Сильный южный, юго-западный ветер до 22 м/с, гололед, днем сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица, снежный накат местами по региону.
"Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Воздержитесь от использования автотранспорта. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны! Телефон: 112", - сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.