Суд должен решить вопрос о мере пресечения для полицейского, обвиняемого в насилии над дочерью

10 января в Самаре суд должен решить вопрос о продлении меры пресечения для замначальника линейного управления МВД России — начальника отдела (по работе с личным составом) Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, полковника полиции Николая П. Ранее полицейского отпустили под домашний арест.

Мужчину обвиняют в доведении до самоубийства своей 12-летней дочери и насильственных действиях сексуального характера в отношении нее. Сначала полицейского арестовали. Но позже его перевели под домашний арест. Мужчине 52 года и погибшая девочка жила с мамой отдельно.

Известно, что в ближайшую пятницу, 10 января, суд должен решить вопрос о продлении меры пресечения для полицейского. Предполагается, что сторона защиты может просить более мягкую меру пресечения и настаивать на невиновности.