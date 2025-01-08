С 9 января открывается переправа на СВП до Рождествено

С 9 января открывается зимняя переправа на судах на воздушной подушке на линии Самара - Рождествено.

В связи со сложной ледовой обстановкой движение СВП будет временно осуществляться в светлое время суток по следующему расписанию:

Начало движения

из Самары — в 8:30,

из Рождествено — в 8:45;

Окончание движения

из Самары — в 16:45,

из Рождествено — в 17:00.

Заход на Проран — в 10:00 и 15:00.

Количество пассажиров на СВП "Нептун" - 14 человек, на СВП "Славир" - 6 человек, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.