С 9 января открывается переправа на СВП до Рождествено

С 9 января открывается зимняя переправа на судах на воздушной подушке на линии Самара - Рождествено.
В связи со сложной ледовой обстановкой движение СВП будет временно осуществляться в светлое время суток по следующему расписанию:
Начало движения
из Самары — в 8:30,
из Рождествено — в 8:45;
Окончание движения
из Самары — в 16:45,
из Рождествено — в 17:00.
Заход на Проран — в 10:00 и 15:00.
Количество пассажиров на СВП "Нептун" - 14 человек, на СВП "Славир" - 6 человек, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.