Каток на стадионе "Солидарность Арена" временно закрыли

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С 9 по 12 января каток на прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена" территории закрыли. Об этом сообщили в телеграм-канале представители ГАУ СО "Самара Арена".