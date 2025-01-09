Каток на стадионе "Солидарность Арена" временно закрыли

С 9 по 12 января каток на прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена" территории закрыли. Об этом сообщили в телеграм-канале представители ГАУ СО "Самара Арена".
Причина закрытия — неблагоприятные погодные условия.
"Обо всех изменениях в работе катка будем Вас информировать. Благодарим за понимание", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.