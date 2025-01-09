Хоккейная "Лада" одержала победу над "Барысом"

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В четверг, 9 января, тольяттинский хоккейный клуб "Лада" впервые в 2025 году сыграл на домашней площадке. В матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Лада" принимала астанинский "Барыс".