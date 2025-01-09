Хоккейная "Лада" одержала победу над "Барысом"

В четверг, 9 января, тольяттинский хоккейный клуб "Лада" впервые в 2025 году сыграл на домашней площадке. В матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Лада" принимала астанинский "Барыс".
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Первой и единственной шайбой во встрече отличился Александр Государев,забросив ее на 15-й минуте третьего периода.
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