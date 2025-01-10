В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик

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Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области следовали на войсковое стрельбище для проведения занятий в рамках начала зимнего периода подготовки и стали свидетелями ЧП — на обочине стояла грузовая "ГАЗель", из моторного отсека которой шли клубы дыма.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области