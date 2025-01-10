В Самаре 9 января был побит 62-летний рекорд по количеству выпавших осадков

В четверг, 9 января, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в пяти населенных пунктах, включая Самару. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
Последний раз в Самаре 9 января выпадало столько осадков лишь в 1963 году. Отклонение в 2025 году составило 10,5 мм.
Кроме того, 62-летний рекорд был перекрыт в Аглосе (с отклонением в 6,3 мм). В Челно-Вершинах побит рекорд 1981 года, В Клявлино последний раз выпадало такое количество осадков в этот день в 1992 году, а в кинель-Черкассах — в 2007 году.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.