В Самаре 9 января был побит 62-летний рекорд по количеству выпавших осадков

В четверг, 9 января, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в пяти населенных пунктах, включая Самару. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Последний раз в Самаре 9 января выпадало столько осадков лишь в 1963 году. Отклонение в 2025 году составило 10,5 мм.

Кроме того, 62-летний рекорд был перекрыт в Аглосе (с отклонением в 6,3 мм). В Челно-Вершинах побит рекорд 1981 года, В Клявлино последний раз выпадало такое количество осадков в этот день в 1992 году, а в кинель-Черкассах — в 2007 году.