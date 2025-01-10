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Студентка из Самарской области разработала 3D-оболочки на протезы нижних конечностей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартап-проект магистранта направления "Социальная работа" Поволжского государственного университета сервиса Екатерины Куприяновой направлен на помощь людям с ампутацией нижних конечностей.

Фото: пресс-центр Поволжского государственного университета сервиса

Первыми созданными образцами 3D-оболочек на протезы нижних конечностей уже пользуются люди с инвалидностью, в том числе ветераны, вернувшиеся из зоны СВО.

Свою разработку Екатерина Куприянова вела в рамках магистерской диссертации в формате стартап-проекта. Одновременно студентка выполняла социальный заказ в рамках программы "Обучение служением". Разработкой 3D-оболочек протезов нижних конечностей она занималась по заявке общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр", чья деятельность направлена на развитие инклюзии в общественном секторе.

Проект основан на использовании аддитивных технологий и представляет собой производство косметических оболочек для протезов посредством 3D-печати. Косметическая оболочка — разборная конструкция, которая крепится к протезу и делает его более привлекательным, а при необходимости и запросе пациента и вовсе незаметным. Оптическое 3D-сканирование сохранной конечности позволяет напечатать на 3D-принтере оболочку, которая будет в точности повторять контуры сохранной конечности.

По заказу пациента при ее изготовлении могут быть использованы практически любые дизайнерские решения — от фигурной резьбы до оригинального принта — которые сделают оболочку на протез стильным аксессуаром. Кроме того, оболочки защищают протез от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

"Косметическая оболочка на протез повышает уверенность в себе и возвращает человеку возможность ведения полноценной жизни, — говорит Екатерина Куприянова. — После ампутации трудно принять изменения в своей внешности. За счет своей эстетичности косметические оболочки положительно влияют на психоэмоциональное здоровье и адаптацию людей в обществе. При необходимости они помогают скрыть протез. А для многих людей с инвалидностью дизайнерские косметические оболочки на протез, наоборот, — возможность заявить о своей индивидуальности".

Проект опирается на личный опыт Екатерины: 6 лет назад в результате спортивной травмы она потеряла ногу. Сегодня Екатерина возглавляет региональное отделение всероссийского сообщества инвалидов "Опора", является заместителем директора самарского протезно-ортопедического предприятия "Опора", которое использует в протезировании аддитивные технологии.

Прототипом косметической оболочки, изготовленной методом 3D-сканирования и печати, стала оболочка на протез самой Екатерины.

В проекте описаны особенности методики сканирования нижней конечности, сформирована система соответствия между анатомо-функциональными параметрами и особенностями преобразования 3D-скана в геометрическую модель, определены технические требования к оборудованию. В планах Екатерины — открыть в Самарской области цех по производству таких оболочек на протезы. В мечтах — масштабировать этот опыт. Поэтому она готова широко делиться разработанной методикой.

"Сегодня в России массово занимаются изготовлением эстетичных оболочек для нижних конечностей всего несколько компаний. В Самарской области этот рынок практически не занят. Уже существующие протезные предприятия либо не предоставляют услуг по созданию косметических оболочек на протез, либо используют мягкую полиуретановую пену и поролоновые формовки. Между тем, изготовление косметических оболочек входит в комплексную услугу протезирования, и должно использоваться людьми с инвалидностью в рамках соцобеспечения, тем более, сегодня, когда растет число людей, вернувшихся из зоны СВО и нуждающихся в протезировании", — уверена Екатерина Куприянова.

Помощь участникам специальной военной операции в ресоциализации ветеранов СВО, адаптации к мирной жизни, включая психологическую поддержку, переобучение на новые специальности и предоставление льгот — один из приоритетов в работе областного правительства. С января 2025 года в Самаре (на базе Семейного МФЦ (ул. Урицкого, 14) начал работать центр психологической помощи участникам СВО и их семьям "Сердце воина". Центр создан в рамках реализации масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов СВО. Цель программы — создать учреждения комплексной поддержки участников СВО их семей в каждом муниципальном образовании Самарской области с населением более 5 тысяч человек. В ближайшее время центры "Сердце воина" будут открыты в Тольятти и в поселке Рощинский Волжского района.

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