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От кювета до Кувейта, приключения зеленого горошка и спасенный день рождения: вторая часть запомнившихся страховых случаев ВСК 2024 года "Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Иркутской области НКР повысило кредитный рейтинг "Росгосстраха" до уровня АА+.ru со стабильным прогнозом На финишной прямой: ВСК в январе объявит имена страховых агентов — победителей конкурса "Звезда удачи" "Ингосстрах" за две недели декабря выплатил более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования

Страхование Финансы

От кювета до Кувейта, приключения зеленого горошка и спасенный день рождения: вторая часть запомнившихся страховых случаев ВСК 2024 года

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Когда речь заходит о страховых случаях, чаще всего это серьезные и, возможно, неинтересные для обывателя происшествия. Но даже ЧП бывают необычными и запоминающимися. Страховой Дом ВСК представляет вторую часть курьезных страховых случаев 2024 года. Она посвящена инцидентам, так или иначе связанным с путешествиями.

Разгон из кювета до Кувейта по версии Т9

Клиент, застрахованный в ВСК по каско, в момент ДТП не смог дозвониться до своего страхового агента, поэтому написал ему сообщение: "Сейчас произошло ДТП, я уехал в Кувейт, покроет ли это полис каско?"

Агент сообщение получил и вынужден был отказать в страховой выплате, так как стандартное покрытие по каско не включает эту территорию. Клиент расстроился, посетовав, что не рассчитал с разгоном. "До Кувейта, что ли?" — пришло время удивляться агенту.

Переписка продолжилась, в процессе разговора выяснилось, что клиент в панике не заметил ошибку в сообщении, и на самом деле уехал не в Кувейт, а в… кювет. В отличие от ДТП на территории другой страны, этот случай является страховым. В итоге автомобиль клиента отремонтировали по каско.

А еще он теперь в курсе, что если соберется на самом деле "разогнаться" до Кувейта, то в его полис каско мы можем включить и эту территорию.

День рождения в стоматологии

Россиянин решил отметить свой день рождения в Египте и оформил недельный тур в Хургаду. Вместе с путевкой он приобрел также туристическую страховку от ВСК.

Накануне вылета у путешественника начал ныть зуб, он сходил к врачу в родных Мытищах и с напутствием "ничего страшного нет, просто смените пасту" улетел за границу.

Совет работал ровно до момента, пока у туриста снова не разболелся зуб. Когда терпеть боль стало невыносимо, он вспомнил о своей страховке и написал в чат поддержки ВСК. За больным тут же прислали машину и отвезли его в клинику.

Уже находясь в кресле стоматолога, клиент почувствовал, что падает в обморок. Тут уже стало непонятно, кто испугался больше — клиент или египетские стоматологи.

В итоге все обошлось: врачи быстро привели его в чувство, зуб вылечили. Спасенный от зубной боли пациент с пакетом лекарств обратно был доставлен в отель. День рождения был спасен.

Все расходы на лечение, лекарства и транспорт оплатила страховая компания.

В погоне за зеленым горошком. Версия ВСК

Начало этой истории похоже на известный российский кинофильм: утром 31 декабря клиент ВСК отправился за зеленым горошком для оливье. В ближайшем магазине горошка не оказалось, поэтому он сел за руль и поехал в крупный торговый центр — решил, что там недостающий ингредиент для новогоднего салата точно будет.

Спойлер: горошек к столу был доставлен, но, как и в кино, не без приключений.

В дороге клиент ВСК столкнулся с другим водителем и вместо приятных предновогодних хлопот занялся оформлением ДТП. К счастью, оно оказалось мелким, и у обоих участников были оформлены полисы ОСАГО.

Сразу после новогодних праздников он обратился в страховую компанию, выплатой остался доволен. По истечении срока действия страховки снова продлил ее в ВСК.

Гид потребителя

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