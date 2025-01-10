От кювета до Кувейта, приключения зеленого горошка и спасенный день рождения: вторая часть запомнившихся страховых случаев ВСК 2024 года

Когда речь заходит о страховых случаях, чаще всего это серьезные и, возможно, неинтересные для обывателя происшествия. Но даже ЧП бывают необычными и запоминающимися. Страховой Дом ВСК представляет вторую часть курьезных страховых случаев 2024 года. Она посвящена инцидентам, так или иначе связанным с путешествиями.
Разгон из кювета до Кувейта по версии Т9
Клиент, застрахованный в ВСК по каско, в момент ДТП не смог дозвониться до своего страхового агента, поэтому написал ему сообщение: "Сейчас произошло ДТП, я уехал в Кувейт, покроет ли это полис каско?"
Агент сообщение получил и вынужден был отказать в страховой выплате, так как стандартное покрытие по каско не включает эту территорию. Клиент расстроился, посетовав, что не рассчитал с разгоном. "До Кувейта, что ли?" — пришло время удивляться агенту.
Переписка продолжилась, в процессе разговора выяснилось, что клиент в панике не заметил ошибку в сообщении, и на самом деле уехал не в Кувейт, а в… кювет. В отличие от ДТП на территории другой страны, этот случай является страховым. В итоге автомобиль клиента отремонтировали по каско.
А еще он теперь в курсе, что если соберется на самом деле "разогнаться" до Кувейта, то в его полис каско мы можем включить и эту территорию.
День рождения в стоматологии
Россиянин решил отметить свой день рождения в Египте и оформил недельный тур в Хургаду. Вместе с путевкой он приобрел также туристическую страховку от ВСК.
Накануне вылета у путешественника начал ныть зуб, он сходил к врачу в родных Мытищах и с напутствием "ничего страшного нет, просто смените пасту" улетел за границу.
Совет работал ровно до момента, пока у туриста снова не разболелся зуб. Когда терпеть боль стало невыносимо, он вспомнил о своей страховке и написал в чат поддержки ВСК. За больным тут же прислали машину и отвезли его в клинику.
Уже находясь в кресле стоматолога, клиент почувствовал, что падает в обморок. Тут уже стало непонятно, кто испугался больше — клиент или египетские стоматологи.
В итоге все обошлось: врачи быстро привели его в чувство, зуб вылечили. Спасенный от зубной боли пациент с пакетом лекарств обратно был доставлен в отель. День рождения был спасен.
Все расходы на лечение, лекарства и транспорт оплатила страховая компания.
В погоне за зеленым горошком. Версия ВСК
Начало этой истории похоже на известный российский кинофильм: утром 31 декабря клиент ВСК отправился за зеленым горошком для оливье. В ближайшем магазине горошка не оказалось, поэтому он сел за руль и поехал в крупный торговый центр — решил, что там недостающий ингредиент для новогоднего салата точно будет.
Спойлер: горошек к столу был доставлен, но, как и в кино, не без приключений.
В дороге клиент ВСК столкнулся с другим водителем и вместо приятных предновогодних хлопот занялся оформлением ДТП. К счастью, оно оказалось мелким, и у обоих участников были оформлены полисы ОСАГО.
Сразу после новогодних праздников он обратился в страховую компанию, выплатой остался доволен. По истечении срока действия страховки снова продлил ее в ВСК.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая