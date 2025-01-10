Новый год начался с помощи самарским бойцам

9 января первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев передали квадрокоптеры военнослужащим 15-го казачьего добровольческого отряда "Ермак".
"Союз машиностроителей России в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам на регулярной основе. Новый год мы решили начать с весомой помощи нашим самарским бойцам. По поручению нашего председателя Союза Сергея Викторовича Чемезова мы передаем самарским бойцам 78 дронов", — рассказал Владимир Гутенев.
"Союз машиностроителей всегда оказывал поддержку нашим бойцам. Особое внимание уделяется подразделениям казачества, добровольчества, третьей бригаде, да и всем подразделениям второй армии, которые базируются на территории Самарской области. Был на территории трагичного для нас, для всех места, в Макеевке. Там были непосредственно в колледже, где наши ребята погибли. Потом встречались со всеми командирами, они передавали огромное спасибо всем неравнодушным жителям Самарской области, и не только самарской, которые помогают обеспечивать наши операции самым необходимым. У ребят очень крепкий боевой дух, очень большой, серьезный настрой на победу. Мы их очень ждем, здесь готовимся. Но самое главное, что они знают, что предприятия, которые, с одной стороны, куют оружие Победы, под руководством Сергея Викторовича Чемезова, и ваша координация еще и так помогает, и каждое подразделение это знает и чувствует. Поэтому Вам хотел бы сказать большое-большое спасибо", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к Владимиру Гутеневу.
В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления. Владимир Гутенев отметил, что СоюзМаш оказал помощи на более чем 678 млн рублей в рамках акции "Всегда рядом", инициированной председателем Союза России Сергеем Чемезовым сразу после объявления СВО.
Отметим, что рабочий визит Владимира Гутенева в Самарскую область продолжился заседанием Штаба по бесперебойной работе ОПК. В закрытом формате обсудили проблемные вопросы, обозначенные руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также механизмы по их решению в рамках выполнения задач, поставленных нашим Президентом.
Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России".
Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО СоюзМаш) также активно участвует в гуманитарной акции "Всегда рядом". При поддержке банка НОВИКОМ и благотворительного фонда "Отечество" ВРО СоюзМаш обеспечивает образовательные учреждения на новых территориях необходимым оборудованием и спортивной формой. Параллельно ведется работа по восстановлению мемориалов, что способствует сохранению исторической памяти и традиций.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту