Новый год начался с помощи самарским бойцам

9 января первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев передали квадрокоптеры военнослужащим 15-го казачьего добровольческого отряда "Ермак".

"Союз машиностроителей России в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам на регулярной основе. Новый год мы решили начать с весомой помощи нашим самарским бойцам. По поручению нашего председателя Союза Сергея Викторовича Чемезова мы передаем самарским бойцам 78 дронов", — рассказал Владимир Гутенев.

"Союз машиностроителей всегда оказывал поддержку нашим бойцам. Особое внимание уделяется подразделениям казачества, добровольчества, третьей бригаде, да и всем подразделениям второй армии, которые базируются на территории Самарской области. Был на территории трагичного для нас, для всех места, в Макеевке. Там были непосредственно в колледже, где наши ребята погибли. Потом встречались со всеми командирами, они передавали огромное спасибо всем неравнодушным жителям Самарской области, и не только самарской, которые помогают обеспечивать наши операции самым необходимым. У ребят очень крепкий боевой дух, очень большой, серьезный настрой на победу. Мы их очень ждем, здесь готовимся. Но самое главное, что они знают, что предприятия, которые, с одной стороны, куют оружие Победы, под руководством Сергея Викторовича Чемезова, и ваша координация еще и так помогает, и каждое подразделение это знает и чувствует. Поэтому Вам хотел бы сказать большое-большое спасибо", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к Владимиру Гутеневу.

В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления. Владимир Гутенев отметил, что СоюзМаш оказал помощи на более чем 678 млн рублей в рамках акции "Всегда рядом", инициированной председателем Союза России Сергеем Чемезовым сразу после объявления СВО.

Отметим, что рабочий визит Владимира Гутенева в Самарскую область продолжился заседанием Штаба по бесперебойной работе ОПК. В закрытом формате обсудили проблемные вопросы, обозначенные руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также механизмы по их решению в рамках выполнения задач, поставленных нашим Президентом.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России".

Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО СоюзМаш) также активно участвует в гуманитарной акции "Всегда рядом". При поддержке банка НОВИКОМ и благотворительного фонда "Отечество" ВРО СоюзМаш обеспечивает образовательные учреждения на новых территориях необходимым оборудованием и спортивной формой. Параллельно ведется работа по восстановлению мемориалов, что способствует сохранению исторической памяти и традиций.