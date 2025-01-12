В Клявлинском районе на пожаре спасен человек

В воскресенье, 12 января, в Клявлинском районе на пожаре спасен один человек, эвакуировано четверо, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
По информации чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горели домашние вещи площади на 3 кв. метра.
В воскресенье, 12 января, в Клявлинском районе на пожаре спасен один человек, эвакуировано четверо, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
По информации чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горели домашние вещи площади на 3 кв. метра.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !