Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open - 2025

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open- 2025. В матче первого круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 7:6 (7:4) 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Шнайдер сделала три подачи навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянки шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи, пишет championat.com.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Эшлин Крюгер (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.