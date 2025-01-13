Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Австралии

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова на старте турнира обыграла китаянку Юань Юэ (53-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:4, 4:6, 6:3, пишет championat.com.

В третьем сете Павлюченкова отыграла один брейк.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Юэ семь эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.