В Самарской области ветеранам ВОВ к 9 Мая выплатят по 1 млн рублей

Ко Дню Победы в 2025 г. в Самарской области участникам Великой Отечественной войны выплатят по 1 млн рублей. Такая мера предусмотрена в указе губернатора Вячеслава Федорищева о мерах комплексной поддержки участников и инвалидов ВОВ.

Указ связан с празднованием 80-летия Победы в ВОВ и ставит цель "создания условий обеспечения достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе участников ВОВ". Планируется, что план по комплексной поддержке будет утвержден в трехмесячный срок.

В указе прописано, что будут приняты меры по дополнительному медицинскому обеспечению участников и инвалидов ВОВ, в том числе — организация мобильных медицинских бригад, которые будут осуществлять выездные медицинские осмотры и проводить процедуры на дому.

Главам муниципальных образований рекомендуется принять муниципальные планы комплексной поддержки участников и инвалидов ВОВ.

"При формировании областных бюджетов на последующие годы считать приоритетным направлением оказание помощи и поддержки участникам и инвалидам ВОВ в Самарской области, обеспечение их социальных гарантий", — отмечается в тексте документа.

Контроль за выполнением указа возложен на первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова.