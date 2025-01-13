В Самарской области ветеранам ВОВ к 9 Мая выплатят по 1 млн рублей

Ко Дню Победы в 2025 г. в Самарской области участникам Великой Отечественной войны выплатят по 1 млн рублей. Такая мера предусмотрена в указе губернатора Вячеслава Федорищева о мерах комплексной поддержки участников и инвалидов ВОВ.
Указ связан с празднованием 80-летия Победы в ВОВ и ставит цель "создания условий обеспечения достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе участников ВОВ". Планируется, что план по комплексной поддержке будет утвержден в трехмесячный срок.
В указе прописано, что будут приняты меры по дополнительному медицинскому обеспечению участников и инвалидов ВОВ, в том числе — организация мобильных медицинских бригад, которые будут осуществлять выездные медицинские осмотры и проводить процедуры на дому.
Главам муниципальных образований рекомендуется принять муниципальные планы комплексной поддержки участников и инвалидов ВОВ.
"При формировании областных бюджетов на последующие годы считать приоритетным направлением оказание помощи и поддержки участникам и инвалидам ВОВ в Самарской области, обеспечение их социальных гарантий", — отмечается в тексте документа.
Контроль за выполнением указа возложен на первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!