В тольяттинском детском саду объявили карантин по гепатиту А

Жители Тольятти обеспокоены ситуацией в детском саду при гимназии № 9. Там объявили карантин по гепатиту А. Об этом стало известно в понедельник, 13 января, на оперативном совещании регионального правительства.

Врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко сообщил, что в детском саду заболел только один ребенок. Его госпитализировали в конце декабря с диагнозом "вирусный гепатит А".

"Проведены все противоэпидемические мероприятия, включая обследования всех контактных: это 11 человек, нянечка и двое воспитателей. Результаты их анализов отрицательные", — сообщил врио министра.

По его словам, карантин действует 35 дней. В течение этого срока не допускается смешивание групп детского сада и прием новых воспитанников. Но дети могут посещать учреждение. Сейчас группу, где выявили больного, посещают 5 человек. Остальных родители не водят в учреждение, ссылаясь на семейные обстоятельства.