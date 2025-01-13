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Происшествия

В тольяттинском детском саду объявили карантин по гепатиту А

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Тольятти обеспокоены ситуацией в детском саду при гимназии № 9. Там объявили карантин по гепатиту А. Об этом стало известно в понедельник, 13 января, на оперативном совещании регионального правительства.

Врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко сообщил, что в детском саду заболел только один ребенок. Его госпитализировали в конце декабря с диагнозом "вирусный гепатит А".

"Проведены все противоэпидемические мероприятия, включая обследования всех контактных: это 11 человек, нянечка и двое воспитателей. Результаты их анализов отрицательные", — сообщил врио министра.

По его словам, карантин действует 35 дней. В течение этого срока не допускается смешивание групп детского сада и прием новых воспитанников. Но дети могут посещать учреждение. Сейчас группу, где выявили больного, посещают 5 человек. Остальных родители не водят в учреждение, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Гепатит А — это вирусная инфекция, которая поражает печень. Заражение происходит через немытые руки, общую посуду, при употреблении загрязненной воды и пищи. Симптомы заболевания включают слабость, тошноту, лихорадку, боли в животе, диарею, боли в суставах, желтуха.

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