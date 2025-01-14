Самарские синоптики предсказали снегопад до конца недели

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По данным синоптиков, температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, с 14 по 17 января в регионе пройдут снегопады разной интенсивности.

"Серия циклонических вихрей, перемещаясь из северных районов Атлантики в юго-восточном направлении, будет формировать погоду начавшейся недели в регионе. Периодическое прохождение фронтальных разделов вызовет снегопады разной интенсивности. В тыловых частях циклонов осадки будут ослабевать и прекращаться, а температура воздуха — понижаться, однако все равно оставаясь выше средних многолетних значений", — рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник, 14 января, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C, местами гололедица.

В среду, 15 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем — небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.

16 января в Самарской области по-прежнему будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем -1…-6 °C.

К пятнице, 17 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 °C, днем -2…-7 °C.