Самарские синоптики предсказали снегопад до конца недели

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По данным синоптиков, температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, с 14 по 17 января в регионе пройдут снегопады разной интенсивности.
"Серия циклонических вихрей, перемещаясь из северных районов Атлантики в юго-восточном направлении, будет формировать погоду начавшейся недели в регионе. Периодическое прохождение фронтальных разделов вызовет снегопады разной интенсивности. В тыловых частях циклонов осадки будут ослабевать и прекращаться, а температура воздуха — понижаться, однако все равно оставаясь выше средних многолетних значений", — рассказали в Приволжском УГМС.
Во вторник, 14 января, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C, местами гололедица.
В среду, 15 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем — небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.
16 января в Самарской области по-прежнему будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем -1…-6 °C.
К пятнице, 17 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 °C, днем -2…-7 °C.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.