В Самарской кирхе пройдет органный концерт "Из глубины веков"

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В воскресенье, 19 января, в 15:00 и 18:00 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115 - 117) пройдут два органных концерта с программой "Из глубины веков" (6+)