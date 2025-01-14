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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет органный концерт "Из глубины веков"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 19 января, в 15:00 и 18:00 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115 - 117) пройдут два органных концерта с программой "Из глубины веков" (6+)

На сцене выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК "Петербург-концерт", солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра "Северная Венеция" Ольга Котлярова (орган, Санкт-Петербург).

Ольга Котлярова исполнит сочинения выдающихся органистов 16-18 веков. Гости концертов услышат музыку Яна Питерсзона Свелинка — первого из крупнейших органных композиторов, который творил в переходный период от Возрождения к барокко. Джона Булла, композитора Елизаветинской эпохи. Непревзойденных и признанных мастеров барокко Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди. Изюминкой программы станут органные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта.

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Вход: 500 руб. и 30 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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