В Самарской кирхе пройдет органный концерт "Из глубины веков"

В воскресенье, 19 января, в 15:00 и 18:00 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115 - 117) пройдут два органных концерта с программой "Из глубины веков" (6+)
На сцене выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК "Петербург-концерт", солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра "Северная Венеция" Ольга Котлярова (орган, Санкт-Петербург).
Ольга Котлярова исполнит сочинения выдающихся органистов 16-18 веков. Гости концертов услышат музыку Яна Питерсзона Свелинка — первого из крупнейших органных композиторов, который творил в переходный период от Возрождения к барокко. Джона Булла, композитора Елизаветинской эпохи. Непревзойденных и признанных мастеров барокко Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди. Изюминкой программы станут органные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта.
Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.
Вход: 500 руб. и 30 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
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Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!