Для участников СВО, попавших в самарский госпиталь, пройдет благотворительный показ циркового шоу Гии Эрадзе

В среду, 15 января, в 14:00 на территории самарского военного госпиталя № 426 (ул. Невская, 2) пройдет благотворительный показ цирковой программы c участием артистов "Новогоднего шоу" — совместного проекта продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Показ организован для военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение и реабилитацию в госпитале.

"Коллектив продюсерского центра "Королевский цирк" Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и компания "Росгосцирк" активно реализуют социальную миссию и считают особенно важным оказать соотечественникам всестороннюю поддержку", — поясняют организаторы.

Яркие сказочные персонажи, клоуны и буффы, акробаты и эквилибристы, ловкие жонглеры, дрессированные животные, грандиозный "Королевский балет" и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки — все это станет подарком для военнослужащих, которые сейчас проходят лечение.

Помощь в организации благотворительной акции оказал начальник ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова" Министерства обороны РФ, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ, полковник Александр Назаренко.