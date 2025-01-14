ВТБ: в конце года спрос на ипотеку в России вырос

По оценке ВТБ, в декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 млрд рублей, что на 4% превысило результат ноября. При этом по сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже.

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего — "семейную". По оценке ВТБ, доля этой программы достигла максимального за год значения — 84%.

В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 трлн рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 трлн).

ВТБ в 2024 году оформил около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 трлн рублей — на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на "семейную" ипотеку, которой воспользовались около 78 тысяч клиентов ВТБ, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд рублей.

В Самарской области показатели соответствуют среднероссийским. По итогам 2024 года объем выданных ВТБ ипотечных кредитов по сравнению с 2023 годом сократился на 34%. Специалисты банка в регионе за год выдали более 3,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 14,5 млрд рублей. Доля "семейной" ипотеки в общем объеме кредитов ВТБ в Самарской области составила 62%, в декабре этот показатель вырос до 72%.

На фоне экстравысоких ставок по базовым банковским программам средний размер кредита сократился с 4,4 млн рублей до 3,8 млн рублей. По господдержке средний "чек" практически не изменился, составив 5,6 млн рублей.

"В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на "семейную" ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.