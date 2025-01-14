За 10 месяцев прошлого года население Самарской области уменьшилось на 17 тысяч человек

За январь-октябрь 2024 г. в Самарской области число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза, естественная убыль населения составила 17 216 человек. Такие данные публикует Самарастат в докладе о социально-экономическом положении региона.

За 10 месяцев на свет появились 19280 человек (в 2023 г. — 20331), умерло — 36496 (в 2023 г. — 34938). Число родившихся на территории губернии по сравнению с январем-октябрем 2023 г. уменьшилось на 5,2%, а число умерших увеличилось на 4,5%.

При этом за тот же период смертность среди детей до года снизилась — 83 младенца, (в 2023 г. — 105).

Падение рождаемости в области происходит на фоне уменьшения числа зарегистрированных браков — на 7,9%, число разводов также сократилось на 6,7%. В целом по области на 1 тыс. брачных пар пришлось 687 распавшихся.