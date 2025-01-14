За 10 месяцев прошлого года население Самарской области уменьшилось на 17 тысяч человек

За январь-октябрь 2024 г. в Самарской области число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза, естественная убыль населения составила 17 216 человек. Такие данные публикует Самарастат в докладе о социально-экономическом положении региона.
За 10 месяцев на свет появились 19280 человек (в 2023 г. — 20331), умерло — 36496 (в 2023 г. — 34938). Число родившихся на территории губернии по сравнению с январем-октябрем 2023 г. уменьшилось на 5,2%, а число умерших увеличилось на 4,5%.
При этом за тот же период смертность среди детей до года снизилась — 83 младенца, (в 2023 г. — 105).
Падение рождаемости в области происходит на фоне уменьшения числа зарегистрированных браков — на 7,9%, число разводов также сократилось на 6,7%. В целом по области на 1 тыс. брачных пар пришлось 687 распавшихся.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.