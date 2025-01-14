Самара второй год подряд примет Кубок России по боксу имени Олега Саитова

С 20 по 26 января в Самаре состоится Кубок России среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поединки пройдут в зале универсального спортивного комплекса "МТЛ Арена".
В турнире примут участие мужчины от 18 лет и старше, имеющие спортивный разряд кандидата в мастера спорта или выше, которые будут выявлять сильнейших в 13 весовых категориях: от 48 кг до 92 кг и выше.
Среди участников турнира — пятеро действующих чемпионов Европы по боксу: Эдмонд Худоян (48 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67 кг) и 13 действующих чемпионов России: Владимир Мнацаканян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Константин Опольский (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Евгений Кооль (67 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Егор Шапочанский (75 кг), Ильяс Магомедов (80 кг), Дмитрий Карманов (86 кг), Егор Плоцын (92 кг), Давид Суров (92+ кг).
"В Самаре по восемь лучших боксеров страны в 13 категориях определят сильнейших. В Кубке России примут участие чемпионы Европы, чемпионы России. В Самаре мы определим сборную страны, которая начнет подготовку к чемпионату мира", — рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.
В Самарской области бокс как вид спорта имеет славные традиции и входит в число базовых видов. Отделения спортивной подготовки открыты в нескольких государственных и муниципальных спортивных школах. Кубок России по боксу носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вэла Баркера Олега Саитова. Спортсмен будет присутствовать на Кубке России в составе Совета Чемпионов вместе с другими именитыми боксерами:
1. Двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, Герой Калмыкии — Раимкуль Малахбеков;
2. М.С.М.К. — Ахмедхан Адилов;
3. Чемпион среди профессионалов — Дмитрий Кудряшов;
4. Двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы — Алексей Тищенко;
5. Чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы — Егор Мехонцев;
6. Бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный медалист чемпионата мира — Камиль Джамалудинов;
7. Чемпион мира среди профессионалов — Денис Лебедев;
8. Чемпион Европы, чемпион России, серебряный медалист Европейских игр — Александр Беспутин.
Вход для зрителей на трибуны комплекса свободный. В пятницу, 24 января, пройдут полуфиналы, после окончания которых состоится медийное взвешивание финалистов. Финалы Кубка России пройдут в субботу, 25 января. В прямом эфире их покажет федеральный телеканал "Матч ТВ".
Расписание Кубка России (самарское время): 21 января 13:30 — церемония открытия21 января 14:00 — предварительные бои22 января 14:00 — предварительные бои23 января 14:00 — предварительные бои24 января 12:00 — полуфинальные бои25 января 15:30 — финальные бои, церемония закрытия
Самара второй год подряд становится местом проведения соревнований на Кубок России по боксу. Также в регионе состоялось уже несколько матчевых встреч из серии "Бокс на Волге", в которых приняли участие сборные Мира, а также республики Беларусь, Кубы и Сербии.
Большой опыт проведения крупных, в том числе международных мероприятий, достижения самарских спортсменов удостоили регион чести принимать в этом году XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который пройдет осенью. Соответствующее распоряжение ранее подписал Президент страны Владимир Путин.
Развитие физической культуры и спорта, повышение удовлетворенности граждан условиями для занятий — одно из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Самарской области, действующей до 2030 года. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе действует программа "Мастер спорта", предусматривающая поддержку массового и детско-юношеского спорта, улучшение спортивной инфраструктуры региона.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!