В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции "Народное признание"

В среду, 15 января, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в торжественной обстановке назвали имена лауреатов XVII областной общественной акции "Народное признание". Областная общественная акция "Народное признание" — ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области. В этом году жители региона выдвинули 653 кандидата, из них номинантами стали 25 человек.

Церемония награждения лауреатов премии — самый торжественный и трогательный этап акции, который традиционно проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню Самарской губернии. На протяжении 17 лет бессменным символом акции является статуэтка в форме сердца, которая вручается всем лауреатам. Именно эту фигуру напоминает на карте наш регион.

В начале церемонии первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов зачитал приветственный адрес от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Итоги акции мы подводим в условиях проведения специальной военной операции, в год, объявленный президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. И потому в числе людей, добившихся народного признания, настоящие герои нашего времени — воины, представители общественных объединений, неравнодушные граждане, активно помогающие Российской армии, организаторы и участники патриотических мероприятий, врачи и добровольцы, проявившие себя в зоне СВО", — отметил глава региона.

Губернатор также добавил, что "Народное признание" действительно "уникальная акция, которая вот уже семнадцать лет пользуется популярностью у жителей региона и призвана еще раз подчеркнуть, что главное достояние области — это люди".

За годы проведения акции лауреатам становились врачи, педагоги, спортсмены, артисты, музыканты, руководители коммерческих и общественных организаций, добровольцы, студенты и школьники. Все номинанты — энергичные и талантливые жители области, настоящие патриоты и неравнодушные граждане, благодаря которым приумножаются достижения Самарской области. Чтобы выразить благодарность таким людям, 17 лет назад и был создан проект "Народное признание".

"Общественная акция "Народное признание" — это одна из знаковых акций нашей губернии, формирующая имидж региона. Не случайно чествование лауреатов и номинантов акции проходит в рамках празднования Дня Самарской губернии. Все номинанты акции, даже те, кто не становится лауреатами, являются славой и гордостью нашей области, и о многих из них знают далеко за ее пределами. У всех участников акции разные судьбы, разные профессии, но всех их объединяет одно — любовь к Самарскому региону. Их труд, жизнь и неравнодушие являются примером для жителей области и особенного для молодого поколения. Их примеры учат тому, как можно и нужно любить свою Родину, любить место, в котором ты живешь и работаешь, как важно любить свою профессию и все, чем занимаешься. И я глубоко убеждена, что народное признание, признание со стороны людей, с которыми ты живешь и работаешь в одном регионе, намного ценнее многих других регалий и наград", — отметила член общественного совета акции "Народное признание", председатель региональной общественной организации "Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный журналист Российской Федерации Ирина Цветкова.

Лауреаты акции 2024 года были определены в пяти номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победы", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". Награждали победителей известные не только в Самарской области, но и в стране люди.

Лауреат номинации "Герои нашего времени" Апанасов Евгений Кузьмич (м.р. Кошкинский) получил приз из рук Героя Российской Федерации, инструктора-космонавта — испытателя — заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов Олега Кононенко. Евгений Кузьмич депутат и староста села Новый Колмаюр, активно участвует в общественной и законотворческой деятельности, вдохновляя односельчан личным примером. Вместе с женой вырастили и воспитали четверых сыновей. Трое старших сыновей участники СВО. Старший (Артем) награжден Орденом Мужества в 2023 году, третий сын (Ярослав) погиб в июне 2024.

Лауреату номинации "Наследники Победы" Снегиревой Анастасии Павловне (м.р. Кинель-Черкасский) награду вручил мастер спорта России международного класса по плаванию, серебряный призер чемпионата Европы, победитель Всемирной универсиады, неоднократный чемпион России, участник летних Олимпийских игр в г. Токио Александр Кудашев. Анастасия ученица 11 класса, участница вокальных и театральных конкурсов, завоевавшая награды на международных, всероссийских и областных мероприятиях.

Залуженную награду лауреату номинации "Память и слава" Тонковидову Андрею Петровичу (г.о. Самара) вручил Александр Фетисов, первый вице-губернатор Самарской области. Андрей Петрович ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации в звании майора посвятил себя преподаванию и созданию музея в Куйбышевском авиационном техникуме, где трудился 31 год. Удостоен множества медалей за боевые и трудовые заслуги. Отмечен медалями "За безупречную службу" 1-й и 2-й степени, "За Победу над Германией" и "За военную доблесть".

"Для меня получение признания — это большая честь, что я заслужил народное признание. Этот день не забудется, он останется на долгую память в моей жизни", — поделился эмоциями Андрей Петрович, отметив, что для всех ветеранов Великой Отечественной войны такое внимание очень важно, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы.

Здоренко Александру Ивановичу (г.о. Тольятти) лауреату номинации "Признание и уважение" вручил Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук, Почетный гражданин Самарской области. Александр Иванович настоятель храма имени праведного Иоанна Кронштадтского. Инициатор строительства пяти храмов в г. Тольятти, объединяющих более 1 500 прихожан. Награжден Орденом святого Серафима Саровского 3-й степени. Под его руководством активно реализуются проекты, направленные на оказание гуманитарной помощи воинам и мирным жителям в зоне специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи и поддержку малоимущих.

Лауреату номинации "Мы Вместе" Акмаевой Марии Николаевне (г.о. Сызрань) награду вручил Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, академик Российской академии наук, Почетный гражданин Самарской области. Мария Николаевна — председатель ТОС "Центр", руководитель АНО по социальной поддержке населения "Добрые руки", общественный деятель и многодетная мать, воспитывающая шестерых детей, награждена медалью "Материнская доблесть 2 степени". С начала проведения специальной военной операции занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, отправила более 30 тонн груза в зону СВО.

"Мы не можем оставаться равнодушными. Надежный тыл — это не просто слова, это значит, что мы можем все приближать Победу. И судя по тому, что за наш труд голосовали жители области, мы идем верным курсом, мы выполняем колоссальную и очень важную работу. Собрать, закупить, загрузить, доехать до места и вернуться обратно живыми и здоровыми — задача непростая. Но она нам по силам", — отметила Мария Николаевна.

Лауреаты и номинанты областной общественной акции "Народное признание" 2024

Номинация "Признание и Уважение"

Лауреат:

1. Здоренко Александр Иванович.

Номинанты:

1. Вердучи Джорджио;

2. Дедиков Анатолий Николаевич;

3. Семина Лариса Александровна;

4. Щербаков Михаил Александрович.

Номинация "Наследники Победы"

Лауреат:

1. Снегирева Анастасия Павловна.

Номинанты:

1. Лаздин Дмитрий Александрович;

2. Мельник Алина Алексеевна;

3. Оськин Кирилл Михайлович;

4. Струганова Екатерина Максимовна.

Номинация "Мы Вместе"

Лауреат:

1. Акмаева Мария Николаевна.

Номинанты:

1. Адиян Елена Сергеевна;

2. Окладов Николай Владимирович;

3. Панов Евгений Александрович;

4. Чурин Сергей Валерьевич.

Номинация "Память и Слава"

Лауреат:

1. Тонковидов Андрей Петрович.

Номинанты:

1. Гладышева Галина Пантелеевна;

2. Стариков Владимир Николаевич;

3. Фоменко Николай Пантелеевич;

4. Челнаков Сергей Александрович.

Номинация "Герои нашего времени"

Лауреат:

1. Апанасов Евгений Кузьмич.

Номинанты:

1. Андреева Вероника Олеговна;

2. Девятов Максим Вадимович;

3. Пузырников Кирилл Евгеньевич;

4. Федореев Игорь Александрович.