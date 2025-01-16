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Образование Общество

В строительно-энергетическом колледже им. Петра Мачнева создана учебная лаборатория для будущих энергетиков

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке Самарского филиала "Т Плюс" в строительно-энергетическом колледже им. Петра Мачнева (СЭК) создана специализированная учебная лаборатория. Здесь будут готовить профессионалов по обслуживанию различных систем теплоснабжения в жилых и промышленных зданиях. В церемонии открытия лаборатории приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и директор СЭК Владимир Бочков.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Действующий макет создан в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и позволяет моделировать все основные режимы работы системы теплоснабжения многоквартирного дома — запуск тепла, отопление по открытой и закрытой схемам, присоединение через нерегулируемый гидравлический элеватор и другие. Причём в нём реализованы как современные схемы подключения многоквартирных домов к тепловым сетям, так и массово использовавшиеся при типовой застройке 70-90-х годов прошлого века.

Кроме того, в учебной лаборатории учтены современные энергоэффективные решения. В состав макета включены узел коммерческого учёта тепловой энергии и погодозависимая автоматика. Также студенты смогут учиться обслуживать традиционную двухтрубную систему отопления с различными типами отопительных приборов и автоматических радиаторных терморегуляторов.

"В условиях дефицита кадров на рынке труда средне-специальным образовательным учреждениям важно готовить студентов в тесной связке с работодателями. В частности, на особом контроле региональных властей находится заключение целевых договоров работодателями с будущими специалистами, и компания "Т Плюс" вносит свой существенный вклад в работу по данному направлению", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"В новой учебной лаборатории студенты смогут отрабатывать все ключевые этапы в обслуживании действующих сегодня систем теплоснабжения. В перспективе на базе этого оборудования можно организовать курсы повышения квалификации для персонала управляющих компаний и других обслуживающих организаций. Наличие подобного тренажёра позволит повысить качество подготовки специалистов, которые в будущем придут на работу в жилищно-коммунальную сферу и энергетику", — рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Все узлы для лаборатории были выполнены в виде блочных тепловых пунктов, подобранных и изготовленных на одном из российских заводов.

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