Более 80 человек тушат крупный пожар в Новокуйбышевске

В четверг, 16 января, в 23:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение от пожаре в частном жилом доме на ул. Речная, 73б в пос. Гранный в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
К моменту прибытия пожарных на месте вызова горели надворные постройки на площади 120 кв. м.
В 0:13 17 января был объявлен повышенный ранг сложности — "Пожар № 2", Площадь пожара составляет 200 кв. м.
Для тушения привлечены 85 человек и 26 ед. техники.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что горит лес и два дома.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !