Более 80 человек тушат крупный пожар в Новокуйбышевске

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В четверг, 16 января, в 23:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение от пожаре в частном жилом доме на ул. Речная, 73б в пос. Гранный в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.