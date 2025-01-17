Пять часов потребовалось спасателям, чтобы потушить крупный пожар в поселке Гранный

В ГУ МЧС сообщили, что крупный пожар, который начался накануне вечером в пос. Гранный в Новокуйбышевске, ликвидирован.

"В пятницу утром, 17 января, в 4:28 пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет", — рассказали в МЧС.

На место вызова привлекались 85 специалистов и 26 единиц техники.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Напомним, сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Речная, 73б в пос. Гранный в Новокуйбышевске поступило спасателям накануне, 16 января в 23:20. К моменту прибытия пожарных на месте вызова горели надворные постройки на площади 120 кв. м. Спустя час был объявлен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". К тому моменту площадь пожара разрослась до 200 "квадратов".