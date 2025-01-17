Пять часов потребовалось спасателям, чтобы потушить крупный пожар в поселке Гранный

В ГУ МЧС сообщили, что крупный пожар, который начался накануне вечером в пос. Гранный в Новокуйбышевске, ликвидирован.
"В пятницу утром, 17 января, в 4:28 пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
В результате пожара погибших и пострадавших нет", — рассказали в МЧС.
На место вызова привлекались 85 специалистов и 26 единиц техники.
Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.
Напомним, сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Речная, 73б в пос. Гранный в Новокуйбышевске поступило спасателям накануне, 16 января в 23:20. К моменту прибытия пожарных на месте вызова горели надворные постройки на площади 120 кв. м. Спустя час был объявлен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". К тому моменту площадь пожара разрослась до 200 "квадратов".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !