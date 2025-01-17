Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире в Австралии

В ночь с 16 на 17 января на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 13-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и 19-й в мировом рейтинге Донной Векич из Хорватии.
Встреча закончилась поражением Шнайдер в трех сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.
Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту. Шнайдер шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Векич выполнила 10 эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В четвертом круге Донна Векич сыграет с 32-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!