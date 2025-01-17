Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире в Австралии

В ночь с 16 на 17 января на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга между 13-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и 19-й в мировом рейтинге Донной Векич из Хорватии.

Встреча закончилась поражением Шнайдер в трех сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.

Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту. Шнайдер шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Векич выполнила 10 эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В четвертом круге Донна Векич сыграет с 32-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.