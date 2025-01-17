Михаил Астахов: "Победа России — в переходе на новые когнитивные и социальные технологии"

Президент Самарского центра аналитической истории, кандидат исторических наук, доцент Михаил Астахов о том, что нужно предпринимать России, чтобы не стать жертвой западных социальных технологий и не проиграть в когнитивной войне.

— Специальная военная операция продолжается уже три года. Какие промежуточные выводы об этом конфликте можно сделать?

— О ситуации вокруг Украины говорят как о гибридной войне — экономической, информационной, психологической. Однако часто упускаются совершенно новые аспекты войны — социальный и когнитивный. Текущий конфликт — это, в том числе война социальных технологий, технологий по трансформации личности и общества. Именно они являются мощнейшим, перспективным и самым секретным оружием.

Политические "оранжевые" революции — всего лишь отголосок использования социальных технологий. Сейчас же ведущие государства выходят на абсолютно другой уровень социального конструирования. Тот, кто владеет технологиями социального конструирования, тот обеспечивает стабильность своего общества и может подвергать разрушительному воздействию в собственных интересах общество политического противника.

— Такими социальными технологиями владеют только США?

— Практически, да. США сознательно используют социальные технологии для экспорта революций, постоянно отрабатывая их на оппонентах. Дело в том, что они расплачиваются за ресурсы бумагой — напечатали доллар и купили. Доллар опирается на веру, веру в силу Америки. Именно ее подрыв является для Америки главной опасностью. Поэтому США вынуждены присутствовать в любой точке мира и бороться с каждым государством, которое ставит под сомнение их силу. Эта борьба ведется в том числе технологиями социального конструирования.

Кроме того, в США преподают и развивают именно системную историческую науку. Этот подход — сегодня ключ к пониманию социальных процессов и основа для развития технологий социального конструирования. У нас системный подход к изучению истории остается уделом отдельных энтузиастов, а в США необходимость его развития понимается на государственном уровне.

— Какие технологии используются для социального конструирования?

— Первая технология — разрушение общественного сознания через переписывание истории. Историческое сознание общества — самопонимание обществом самого себя, а его разрушение подобно лишению человека памяти. Без памяти у человека разрушается его личность, понимание того, кто он такой и каковы его истинные интересы. Целенаправленная корректировка памяти формирует иную, нужную личность. Таким образом, социальные технологии позволяют стирать и переписывать историческое сознание общества, трансформировать его в нужном направлении вплоть до уничтожения.

Мы видели применение этих технологий в СССР во второй половине 1980-х. Тогда историю разделили на белую и черную, потом белое объявляли черным. Это привело к разрушению общественного сознания, полной дезориентации населения и недоверию его к руководству страны.

Такая работа проводилась по схеме: критика Брежнева и его политики, затем критика Хрущева и его политики, потом критика Сталина и массовых репрессий и наконец — Ленина и Гражданской войны, революции и в итоге — всего советского периода. Для этого поднимались факты и документы, которые не публиковались ранее. В дополнение к этому в первой половине 1990-х годов происходила подделка исторических документов.

— Например?

— Будто бы Ленин отдал приказ о расстреле священников. Этот документ был поддельным, историки вскрыли его подделку. Или, например, деятельность комиссии Яковлева (Александр Яковлев — один из главных идеологов Перестройки, член и секретарь ЦК КПСС (1986-1990), член Политбюро ЦК КПСС (1987-1990) — Прим. Волга Ньюс) по расстрелу поляков в конце 1930 - начале 1940-х годов. Ее выводы никто не проверял, а они превратились в политическое оружие против российского общества. Яковлев сам признался в предсмертном интервью, что он ставил целью разрушение КПСС и СССР изнутри. При таких целях все средства хороши.

В настоящее время Китай, проанализировав трагический опыт СССР, вкладывает огромные деньги в изучение истории. В том числе для того, чтобы политический противник не обратился в истории страны, в архивах к информации, которая может быть использована для разрушения общественного самосознания. Чтобы не оказаться уязвимым, как СССР, Китай делает все, чтобы дать опережающее, правдивое научное объяснение сложным периодам и событиям в истории собственной страны.

— Перевод Бандеры из преступника в герои на Украине как раз часть процесса переписывания памяти?

— Совершенно верно. Не нужно убивать человека физически, если можно просто стереть память или отдельные ее моменты и на их место записать новую информацию. То же самое можно сделать и с обществом. Не нужно воевать, не нужно армий — достаточно "перепрошить" общественное самосознание.

Однако надо понимать, что при развитии этих технологий не только оппоненты стран, ими обладающих, но и человечество в целом оказывается в опасной цивилизационной развилке. Открывается дорога к построению такого общества, как в антиутопии Оруэлла, когда население превращается в говорящий скот, "офисный планктон", самосознание которого разрушают с помощью манипулирования.

На Западе такое стало возможным после внедрения Болонской системы образования. Она полностью разрушает массовое сознание и социальную личность — личность гражданина со своими собственными представлениями. Дело в том, что историческое образование в западных странах — это набор каких-то случайных, фрагментарных курсов, национальная история из него выбрасывается. Получается, что у нового поколения нет прошлого, люди живут здесь и сейчас, у них нет устойчивого мировоззрения, ими можно свободно манипулировать через СМИ.

— В Болонскую систему осознанно заложен такой эффект?

— Трудно сказать. Во-первых, ее создавали под стандарт Евросоюза. Предполагался отказ от преподавания национальной истории и переход к общеевропейской. Первую выбросили, а вместо нее ввести ничего не получается. Если бы они к национальной истории добавили европейскую, это было бы оправдано, но они выбросили основу, выбили фундамент, и в результате общественное сознание стало разрушаться.

Во-вторых, создание Болонской системы высшего образования в Западной Европе предполагало разделение на элитное и массовое высшее образование. Планировалось, что политическая элита стран Западной Европы, получив элитное образование, будет выше массового сознания. Остальное же, население, например, люди с высшим техническим образованием, будут получать узкофункциональное "средненькое" высшее образование,.

На практике же оказалось, что удержать эту границу между элитой и массами невозможно. Политическая элита живет отдельно пока учится в элитном заведении, а когда она выходит из него — погружается в мир, в основе которого посредственное образование. Элита при текущей плотности информационного пространства, обеспечивающейся развитием медиа и социальных сетей, испытывает влияние этого мира масс, духовно растворяется в нем.

Сейчас мы видим результат этого растворения — в странах Западной Европы к руководству пришли политики с несоответствующим нынешним государственным и мировым проблемам уровнем образования и культуры. Это видно в Англии, Германии, Франции, не говоря уж об Италии и Греции. Никто не вспоминает об Испании и Португалии, они перестали существовать как политические единицы. Там уже нет политических имен. Они торгуются из-за десяти танков Leopard — "Мы поставим, а вы компенсируете". Их уровень мышления не соответствует сложности современной проблематики.

— Какие еще технологии используются для изменения общественного сознания?

— Помимо переписывания истории производится смена системы ценностей и поведенческих стереотипов на базовом уровне. Например, сексуальный стереотип поведения — когда его разрушают, все остальные с легкостью уничтожаются после. Если можно менять пол два раза в год, то почему нельзя также легко менять идентичность в другой области? Можно вспомнить квадроберство — отказ от своей человеческой сущности и отнесение себя к животным.

Кроме изменения исторического сознания и биологических стереотипов поведения, есть другая технология разрушения однородности общества и превращения его в смесь молекул, каких-то гомункулусов. Так, для разрушения претензий на политическое лидерство Европы была организована массовая иммиграция туда представителей чуждых культур. Приблизительно в середине 2010-х годов, если не раньше, пошли потоки из Африки, арабских стран.

Алексей Чадаев: "В войнах сталкиваются не столько армии, сколько общества" В рамках форума "История для будущего", который прошел в Самаре 8 ноября, с открытой лекцией выступил директор Института развития парламентаризма, политический философ и культуролог Алексей Чадаев. В лекции "Современное vs Настоящее" он рассказал, почему современность оказалась "приватизирована" Западом и превращена в оружие господства, и как Россия может бороться за свое будущее. Приводим сокращенный, адаптированный текст его выступления.

Помним, как Меркель (федеральный канцлер Германии в 2005–2021 гг. — Прим. Волга Ньюс) пыталась восстать против этого, но ее оперативно подавили. Хотя вызывающее поведение и преступность мигрантов, доведенная до наглости и дикости в Германии, были очевидной проблемой.

Кто и зачем пустил эти потоки миграции? Делали это, безусловно, американцы, чтобы разрушить структуру европейского общества и превратить в совокупность молекул с разнородной культурой, у которых нет общего сознания.

В ходе СВО широко используется манипулирование индивидуальным сознанием и при телефонном мошенничестве (более 20 миллионов звонков в сутки) для получения денег в целях Украины, и при вербовке подростков для проведения диверсий за обещание выплаты денег (поджоги релейных шкафов на железной дороге), при управлении сознанием взрослых людей для минирования железных дорог и мостов или для проведения терактов против государственных и военных руководителей и т. д.

Недооценка роли государственной идеологии, в нашем случае — патриотизма, делает сознание многих людей лишенным высших ценностей и предметом манипулирования с помощью примитивно понимаемой личной выгоды, идеализации западного общества и дискредитации российского.

— В какой мере российское общество владеет технологиями социального конструирования или может им противостоять?

— Пока не владеет. Но государство осознает их опасность. У нас официально приняты основы госполитики по защите традиционных ценностей и концепция национальной безопасности. Таким образом выстраивается защита российского общества. Эти документы имеют важнейшее концептуальное значение, но пока они носят декларативный характер. Одни политические силы добились их принятия, но другие тормозят их реализацию.

Государство видит в социальных технологиях опасность по большей части в возможности организации "оранжевых" революций. Поэтому в лучшем случае ведется борьба с иноагентами и в их лице с западным влиянием. Она не всегда эффективна и порой выглядит как стрельба по воробьям. Ведь идею статьей закона не победить.

Для борьбы на более высоком уровне у нас сейчас нет адекватных технологий и специалистов. Последних нет из-за отсутствия государственного заказа. Заказчик должен понимать, какой класс специалистов нужен, как с ними общаться, какие задачи перед ними ставить, а для этого нужна соответствующая подготовка политических элит. Однако текущая политическая жизнь оставляет мало времени для их обучения.

— В принципе, человеку, который желает заниматься этими вопросами, трудно пробиться наверх, пройти отбор.

— Да, существующие негласные критерии отбора предполагают продвижение людей с другими качествами. Когда некоторые философы или политтехнологи пытаются пробиться, возникают острые противоречия, система их отторгает. Однако, когда внешние конфликты делают жесткой потребность в этих специалистах, их начинают все-таки искать. Сейчас именно такая ситуация.

Причем у нас нет времени на постепенное, догоняющее развитие. Ведь в результате деиндустриализации 1990-х годов наше общество откатилось на уровень мануфактурного периода, отверточной сборки и добывающей промышленности первого передела. Мы либо безнадежно отстаем и уходим в третий мир, либо переходим на принципиально новые когнитивные и дидактические технологии — познавательные и транслирующие знания.

Сейчас человек вынужден учиться в школе около десяти лет. Он получает от государства формальную справку и очень условный по качеству уровень знаний. Если мы в общем образовании повысим эффективность трансляции знаний всего в два раза, то мы уже за пять лет выучим школьников тому, на что они тратят десять.

У нас возраст молодости продлен до 36 лет. Фактически сейчас происходит инфантилизация молодежи. Сегодня только к 30 годам люди приобретают духовный статус развитой личности, что раньше происходило в 20. Это превращается в социальную проблему. Общество не будет знать, что с этими людьми делать и какое место они должны в нем занять. Социальные и когнитивные технологии позволяют решать эти проблемы, и государство должно осознать их важность.

— На уровне государства есть такая задача, она осознается?

— Может быть, осознается специалистами в засекреченных структурах и Академии наук. Но она не выносится на широкое обсуждение. Потому что противоречия в политической жизни страны не оставляют времени для решения задач такого уровня.

— Что нужно делать, чтоб не проиграть в текущем конфликте?

— Главная историческая задача периода — национализация политической и экономической элиты. Необходимо объединение общества и элит на основе общенациональных духовных и социальных ценностей. Для этого необходимо в первую очередь расстаться с частью элит, ориентированной на Запад.

Крупная российская буржуазия является элементом, обеспечивающим функционирование компрадорской системы. В политическом руководстве страны также есть убежденные противники России. Пока они не будут устранены, мы не можем объединиться для защиты своих интересов. Процесс неизбежен, он медленно, но идет. Россия не может победить в нынешнем вооруженном конфликте и возможной мировой войне, не решив эти задачи.

— Что нужно и что не нужно предпринимать, чтобы победить в социальной и когнитивной войне?

— В первую очередь нужно опираться на следующие принципы социальной и когнитивной войны:

— нужно иметь более развитую теорию общественных процессов, опирающуюся на собственную рациональную научную системную философию. Только в этом случае вы сможете вырабатывать цели, средства и условия социальной войны, осознавать, что война является лишь частью значительно более сложного и длительного процесса развития нашего общества, его окружения и всего человечества, просчитывать противника, чтобы ему не удавалось вас обманывать. В этом случае вы не будете наивным, доверчивым и обманывающимся;

— нельзя собственный народ в условиях внешней когнитивной войны рассматривать также как объект социальной и когнитивной войны, нельзя им манипулировать и его обманывать. Только единство народа с руководством государства на основе веры в общие духовные и социальные ценности делает такое государство непобедимым;

— при подготовке к когнитивной войне систему массового народного образования следует рассматривать как военный фактор. Ее ускоренное и опережающее развитие, независимое от потенциального противника в социальной и когнитивной войне создает базу для будущей победы;

— скорость выработки, принятия и исполнения решений в когнитивной войне становится решающей. Кто дал себя обогнать — тот проиграл. Именно поэтому высокие социальные и высокоскоростные информационные технологии и соответствующая техника становятся критическим фактором. Они должны быть опережающими по отношению к противнику;

— активность в социальной и когнитивной войне является решающим условием победы;

— в условиях социальной и когнитивной войны в центрах принятия решений не могут находиться люди, не соответствующие сложности и значимости принимаемых решений. Система отбора кадров, принимающих решения, должна быть объективной, многоконтурной, активной и нацеленной на поиск, подготовку и выдвижение людей, способных к руководству и исключительно ориентированных на интересы Родины;

— в духовной сфере не может быть компромиссов. Двоемыслие делает невозможным любую деятельность и приводит в конечном счете к ее разрушению;

— ложь чиновников в системе государственного управления в условиях социальной и когнитивной войны должна быть признана преступлением — диверсией против государства;

— духовная (когнитивная) война не отменяет более простые и более ранние типы войн. Она надстраивается над ними и осуществляет общее руководство в реальной войне;

— в конечном счете в духовной войне побеждает сила духа, ясная и глубокая убежденность в правоте своего дела, своей внутренней позиции.

— Мы готовы к такой войне?

— В США и Западное Европе существуют сотни программ по подготовке профессиональных специалистов по ведению информационной войны, а у нас — одна. О более глубоких уровнях подготовки данные не публикуются. Как всегда, опаздываем!