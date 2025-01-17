Дубайский шоколад и сквиш-лапки: что жители Самары искали на Авито в 2024 году

2024 год подарил самарцам несколько новых трендов и возродил любовь к винтажной фотографии, мебели и посуде. Аналитики Авито изучили товары, которые жители Самары искали на платформе, а также выяснили, какие тенденции появились в ушедшем году, и что вновь стало популярным.

Открытия 2024 года

Во второй половине года в сети завирусился так называемый дубайский шоколад — все началось с обзора блогера на шоколадку тогда еще малоизвестного бренда из Дубая. На видео она так аппетитно разламывала огромную шоколадную плитку с густой фисташковой начинкой, что ролик моментально набрал миллионы просмотров и вопросов, где купить такой шоколад, и породил волну подобных обзоров. Совсем скоро на Авито появились предложения от кондитеров изготовить аналог. Пользователи искали дубайский шоколад на площадке более 200 тысяч раз. Видео с попытками повторить рецепт тоже очень быстро заполнили интернет, поскольку достать заветную плитку получилось не у всех.

Настоящим хитом ушедшего года стали продукты Rhode от инфлюэнсера Хэйли Бибер, а именно — бальзамы для губ и чехлы на телефон со специальным "карманом". Он предназначен для того, чтобы тот самый бальзам был всегда под рукой. Свежая и эффектная идея очень быстро покорила современных модниц, поэтому чехол Rhode на Авито искали десятки тысяч пользователей. Еще одним хитом 2024 года стали обвесы — в моду вошло украшать сумки и одежду шнурками, бусами, брелками, кисточками и прочими деталями — чем больше, ярче и разнообразнее, тем лучше. Многие начали их делать своими руками — отсюда спрос на украшения ручной работы в 2024 году вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Еще один крупный тренд относится к представителям самого младшего поколения — альфа. Современные дети весь год восторгались таба лапками — это липкие сквиши в форме лапки. Их можно мять, подбрасывать и прилеплять куда угодно. Сквиш-лапки искали на Авито более 20 тысяч раз.

Возвращение из прошлого

Как известно, иногда новое — это хорошо забытое старое, поэтому 2024 году пользователи продолжали возрождать тренды из прошлого. Так, за год на 80% вырос спрос на цифровые фотоаппараты — вопреки прогнозам, что их заменят камеры смартфонов, все больше фотографов, блогеров, инфлюэнсеров и просто любителей фотографии вновь начинают покупать профессиональную технику. Также на 28% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати, а пленочные фотоаппараты искали на 15% чаще.

На 26% вырос спрос на винтажную мебель — коллекционеры и любители необычных вещей активно ищут на Авито хорошо сохранившиеся экземпляры. Популярностью пользуются комоды, стеллажи, столы, кресла и другая мебель. Также на площадке активно ищут винтажную посуду — хрусталь, фарфор, керамику, также в 2024 году вошла в моду посуда из металла.

Также из недалекого прошлого к нам вернулся тренд на фильм по книжной саге "Сумерки" — прошлой осенью интернет заполнили атмосферные осенние ролики под мотив "hoa hoa hoa" из саундтрека к первому фильму. Так, в 2024 году пользователи на 29% чаще искали книги, мерч, одежду и прочие вещи, посвященные саге.