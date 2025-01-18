Дарья Касаткина одержала очередную победу на Australian Open

Уроженка Тольятти, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина в четвертом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро, пишет championat.com.

В матче третьего круга AO-2025 Касаткина переиграла в двух сетах 23-ю ракетку мира Юлию Путинцеву, выступающую под флагом Казахстана, — 7:5, 6:1. Чуть ранее Наварро победила в трёх партиях 39-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 3:6, 6:4.