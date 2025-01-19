Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025.В матче 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова (27) со счетом 7:6 (7:0), 6:0 обыграла 19-ю ракетку мира хорватку Донну Векич.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. В ее рамках Павлюченкова 10 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Векич два эйса, пять двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Отметим, что на тай-брейке первого сета Векич испытывала проблемы со здоровьем и вызывала на корт врача.
За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!