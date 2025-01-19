Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025.В матче 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова (27) со счетом 7:6 (7:0), 6:0 обыграла 19-ю ракетку мира хорватку Донну Векич.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. В ее рамках Павлюченкова 10 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Векич два эйса, пять двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что на тай-брейке первого сета Векич испытывала проблемы со здоровьем и вызывала на корт врача.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, пишет championat.com.